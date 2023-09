Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Duisburg. Mann vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Ein 60-jähriger Mann aus Oelde (Kreis Warendorf) wird bereits seit Anfang August vermisst.

Der Oelder wurde am 08. August noch am Bahnhof in Oelde gesehen und dann zuletzt am 20.08. in Duisburg. Hier wurde auch sein Rucksack mit persönlichem Inhalt gefunden - ein Handy hat er nicht bei sich. Da der 60-Jährige früher in Duisburg gelebt und gearbeitet hat, könnten dort noch Kontakte bestehen.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, 1.85 Meter groß, trug eine dunkle Jacke, schwarze Jeans, schwarze Sneaker und eine dunkle Kappe. Er hat eine Glatze und einen Haarkranz an den Seiten. Ein Bild des 60-Jährigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/116076

Wer kann Hinweise zu dem Vermissten geben? Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich aktuell aufhält? Melden Sie sich bitte bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

