Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (27.09.2023, 12.58 Uhr) ist in Beckum eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Ein 79-jähriger Ostenfelder fuhr in seinem Pkw auf dem Konrad-Adenauer-Ring Richtung Zementstraße. Als er an einer Kreuzung nach links in die Vorhelmer Straße abbog, stieß er mit einer entgegenkommenden 28-jährigen Strombergerin in ihrem Auto zusammen.

Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell