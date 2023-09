Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt.

Warendorf (ots)

Gegen 14:30 Uhr am heutigen Mittwoch, 27. September 2023, kam es auf der Tollstraße in Stromberg zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw eines 62jährigen aus Oelde und einem 61jährigen Rennradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück. Zum Unfall kam es, als der Rennradfahrer die Tollstraße überqueren wollte. Dabei übersah er den Pkw und wurde von diesem mit hoher Geschwindigkeit erfasst. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Münster verbracht werden. Da er keine Personalpapiere bei sich trug, mussten die Personalien durch die Polizei ermittelt werden, was unter anderem durch Recherchen in sozialen Netzwerken letztlich gelang. So konnten seine Angehörigen verständigt werden. Zur Unfallaufnahme erschien ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn an der Unfallstelle. Die Straße war zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr gesperrt. Der Ford und das Rad wurden polizeilich sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell