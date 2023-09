Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Täter haben sich am Mittwoch (27.09.2023) Zugang zu einem Wohnhaus in Beckum-Neubeckum verschafft.

Die Täter gelangten gegen 12.15 Uhr in das Haus an der Turmstraße. Die Bewohnerin traf auf einen der beiden Täter, dieser äußerte ihrem Mann geholfen zu haben, der sich zeitgleich an der Straße des Hauses befand, und nun die Hände waschen zu wollen. Die Frau schickte den Unbekannten sofort raus und bemerkte, dass Geld und Schmuck gestohlen wurden.

Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Wer hat die Täter beobachtet oder kann Hinweise zu ihnen geben? Melden Sie sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

