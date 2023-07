LPI-G: An Fahrzeug gefahren und gegangen

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 18.07.-19.07.2023 brachten unbekannte Täter an einer Garagenwand in der Erich-Mäder-Straße ein Graffiti an. Mit silberner Sprühfarbe schmierten sie zwei undefinierbare Schriftzüge in den Abmaßen 50 cm x 75 cm und 80 cm x 90 cm an die Wand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0187026/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 ...

