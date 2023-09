POL-WAF: Kreis Warendorf. Kontrollen und Maßnahmen zum landesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick

Warendorf (ots) - Ein Ahlener ist am Dienstag (26.09.2023, 11.40 Uhr) auf zwei geparkte Autos in Ahlen-Dolberg aufgefahren. Der 84-Jährige fuhr auf der Lambertistraße Richtung Heessener Straße. Aus noch unklarer Ursache stieß er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Durch den Aufprall schon sich dieses Auto auf einen weiteren Pkw. Rettungskräfte brachten den Senior vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein ...

mehr