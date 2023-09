POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Auffahrunfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall hat sich am Dienstagmorgen (26.09.2023, 05.50 Uhr) ein Kradfahrer in Ennigerloh-Enniger schwer verletzt. Der 42-jährige Ahlener fuhr mit dem Roller auf der L 547 von Tönnishäuschen kommend Richtung Hoetmar. Als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang stürzte der Mann mit seinem Krad und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein ...

mehr