POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigung: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch hat ein bislang Unbekannter in der Pforzheimer Nordstadt mehrere geparkte Autos zerkratzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zerkratzte der Täter die in der Güterstraße zwischen der Einmündung zur Luitgardstraße und Ispringer Straße am Fahrbahnrand abgestellten Autos unterschiedlicher Marken offenbar beim Vorbeigehen. Die Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Luitgardstraße gesehen am rechten Fahrbahnrand, zu den Gleisen hin, abgestellt und wurden seitlich auf der Gehwegseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 0 Uhr und 16 Uhr eingegrenzt werden. Der durch das Zerkratzen entstandene Sachschaden wird insgesamt mit etwa 20.000 Euro beziffert.

Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen in der Güterstraße werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Telefonnummer 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

