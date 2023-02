Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Ladendieb flüchtet auf Fahrrad: Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

Auf dem Fahrrad geflüchtet ist ein junger Ladendieb am Mittwochnachmittag von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Calwer Straße in Nagold.

Nach bisherigem Kenntnisstand entwendete der Dieb gegen 16:20 Uhr noch unbekannte Artikel aus dem Supermarkt, welche er offenbar in einem mitgeführten Rucksack versteckte. Zwei Mitarbeiterinnen des Marktes wurden aufgrund der Alarmauslösung im Kassenbereich auf den Mann aufmerksam und wollten diesen daraufhin zur Rede stellen. Dem Mann gelang es, das Ladengeschäft zu verlassen. Er ging in der Folge zu einem auf dem Kundenparkplatz abgestellten Fahrrad, auf welchem er davonfahren wollte. Die beiden Mitarbeiterinnen versuchten den Dieb an der Flucht zu hindern, indem sie diesem am Arm ergriffen. Der junge Mann riss sich allerdings los und kam hierbei zu Fall. Es gelang ihm schließlich doch das Parkplatzgelände auf dem Fahrrad zu verlassen. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, etwa 160cm groß, schlanke Statur, helle Haare. Er war bekleidet mit einer braunen / khaki Hose sowie einer Jacke. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein weißes Mountainbike. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Nagold hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder andere sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier in Nagold zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell