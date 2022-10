Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an der Kindertagesstätte Schwalbennest

Polch, Schwalbenstraße (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, den 01.10.2022, 18:00 Uhr, und Sonntag, den 02.10.2022, 14:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung am Gebäude der Kindertagesstätte Schwalbennest in Polch. Hierbei wurde die Außenverglasung eines Fensters im ersten Obergeschoß sowie der Außenputz der Gebäudefassade, mutmaßlich mittels mehreren Steinwürfen, beschädigt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürften sich der/die unbekannte/n Täter im Bereich des in unmittelbarer Nähe befindlichen Abhangs des Maifeld-Radwegs befunden und von dort die Tathandlung ausgeübt haben.

Wer kann sachdienliche Angaben zur betreffenden Sachbeschädigungen machen? Wurden in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in der Nähe der Kindertagesstätte sowie des angrenzenden Radwegs wahrgenommen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei Mayen zu melden.

