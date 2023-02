Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Neue Verwaltungsleitung tritt Amt an

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Am heutigen Donnerstag begrüßte Christian Dettweiler, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Pforzheim, feierlich Oberregierungsrätin Andrea Ebnet.

Die 40-jährige Juristin, die zuvor im Regierungspräsidium Karlsruhe arbeitete, steht seit dem 16.02.23 an der Spitze der Verwaltung des Polizeipräsidiums Pforzheim und leitet nun einen zentralen Bereich mit mehr als 50 Beschäftigten. Die drei Referate Personal, Finanzen sowie Recht & Datenschutz übernehmen eine Vielzahl administrativer Aufgaben, um einen reibungslosen Dienstbetrieb zu gewährleisten.

Andrea Ebnet begann im Jahr 2002 ihre Ausbildung im gehobenen Dienst der Steuerverwaltung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Auf das 2011 abgeschlossene Studium der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sowie der Aarhus Universitet Dänemark folgte das Rechtsreferendariat am Landgericht Offenburg.

Bevor sie im Jahr 2016 die Leitung des Rechts- und Ordnungsamtes des Landratsamts Ravensburg antrat, fungierte sie ab 2014 als Justiziarin an selbigem. Im Jahr 2020 wechselte sie schließlich zum Regierungspräsidium Karlsruhe.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell