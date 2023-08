Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß zwischen Pkw und Moped endet im Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zeuge informierte am Mittwochnachmittag über einen Verkehrsunfall in Wolfersdorf. Ein Pkw war mit einem Moped kollidiert. Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw Opel wollte rückwärts aus einer Einfahrt herausfahren und achtete hierbei nicht auf den fließenden Verkehr. der 16-jähige Mopedfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kam zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

