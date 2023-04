Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwelbrand an RE 6 - Bundespolizei sperrt Teile des Hauptbahnhof Castrop-Rauxel

Castrop-Rauxel (ots)

Gestern Nachmittag (12. April) bemerkte der Triebfahrzeugführer des RE 6 eine Rauchentwicklung an seinem Zug. Ca. 300 Reisende mussten sicherheitshalber den Regionalexpress verlassen.

Gegen 15 Uhr soll der Triebfahrzeugführer des RE 6 bei Einfahrt in den Hauptbahnhof Castrop-Rauxel eine starke Rauchentwicklung an dem Zug bemerkt haben. Sofort soll er alle Passagiere aufgefordert haben den Regionalexpress zu verlassen. Wenig später erreichten alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr Castrop den Hauptbahnhof, wo auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 der betroffene Zug stand. Die Bundespolizei veranlasste umgehend die Sperrung der Gleise.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich getrocknetes Laub an einem Drehgestell verfangen, was durch einen Funkenflug der Bremsanlage in Brand geraten war. Nach einer Überprüfung durch einen Techniker wurde veranlasst, dass der Zug in eine Werkstatt gefahren werden soll. Durch den Sachverhalt kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Um 15:50 Uhr konnte die Sperrung der betroffenen Gleise wieder aufgehoben werden. Reisende konnten nachfolgende Verbindungen zur Weiterreise nutzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell