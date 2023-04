Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogen und Waffen im Gepäck - Bundespolizei nimmt 36-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Gestern Mittag (12. April) hielten Bundespolizisten in Dortmund einen polizeilich bekannten Mann an. Die Beamten bewiesen einen guten "Riecher". Der Mann war bewaffnet.

Gegen 11:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Dortmund als ihnen ein junger Mann auffiel. Während der Kontrolle des deutschen Staatsbürgers, erklärte dieser ein Messer bei sich zu haben. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Dortmunder und wurden in seiner linken Hosentasche fündig. Dort hatte er ein so genanntes Karambitmesser (oder auch Krallenmesser) bei sich getragen.

Die Bundespolizisten fanden aber noch weiteres verbotenes Material auf. In seiner Bauchtasche fanden die Beamten mehrere Konsumeinheiten verschiedenster Drogen (Marihuana, Amphetamine) auf. Der deutsche Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein.

