POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Erpel (ots) - In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang in die Kindertagesstätte in der Heisterer Straße. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, gelangten sie in die Räumlichkeiten und durchwühlten alle Gruppen- und Funktionsräume. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen ...

