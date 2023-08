Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall im Kreisverkehr in der Steißlinger Straße verletzt (22.08.2023)

Singen (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall im Kreisverkehr der Steißlinger Straße und der Bohlinger Straße am Dienstagmittag verletzt worden. Ein 57-jähriger Mann fuhr mit einem Mercedes von der Steißlinger Straße kommend in den Kreisverkehr ein und touchierte dabei einen bereits an der Bohlinger Straße einfahrenden, vorfahrtsberechtigten 43 Jahre alten Rollerfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

