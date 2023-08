Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrerin baut mit über zwei Promille Unfall (23.08.2023)

Singen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnacht mit über zwei Promille einen Unfall in der Hansjakobstraße gebaut. Eine 66-jährige Dacia-Fahrerin bog von der Überlinger Straße kommend nach links auf die Hansjakobstraße ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in die Granitstele eines im Einmündungsbereich gelegenen Anwesens. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der 66-Jährigen ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Daraufhin musste die Frau nicht nur eine Blutprobe, sondern auch ihren Führerschein abgeben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.

