POL-PDWO: Versammlungen in der Wormser Innenstadt

Worms (ots) - Am heutigen Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Alicestraße. Eine Anwohnerin konnte ungewöhnlichen Flammenschlag aus dem Kamin des Einfamilienhauses feststellen und informierte daraufhin die Rettungsleitstelle. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach Einschätzung der Feuerwehr entzündeten sich Ablagerungen im oberen Teil des Kamins. Durch das Feuer kam es zu keinen Beschädigungen am ...

