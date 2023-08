Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße - Polizei sucht Zeugen (23.08.2023)

Böhringen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Selbstbedienungsladen. Im Inneren versuchten sie anschließend die Kasse aufzubrechen, was jedoch misslang. Nachdem der 58-jährige Inhaber gegen 4 Uhr aufwachte und in seinem Geschäft nach dem Rechten sah, flüchteten die beiden Einbrecher in unbekannte Richtung. Zu den Männern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und maskiert waren. Einer der beiden hatte eine kräftigere Statur, der andere eher eine athletische. Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Lebensmittelgeschäfts in der Bodenseestraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der beiden Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

