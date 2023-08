Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in der Max-Stromeyer-Straße (22.08.2023)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Drei Männer im Alter zwischen 27 und 30 Jahren gerieten in eine handfeste Auseinandersetzung, da der 28-Jährige die 25-jährige Frau des 27-Jährigen unsittlich berührt haben soll. In der Folge schlugen der 27-Jährige und der 30-Jährige mit Fäusten auf den 28-Jährigen ein und warfen Steine nach ihm. Nachdem sich die beiden Männer auch beim Eintreffen der Polizei höchst aggressiv zeigten und der 30-Jährige weiterhin versuchte auf den 28-Jährigen einzuschlagen, mussten die Beamten Pfefferspray gegen ihn einsetzten und sowohl ihm, als auch dem 27-Jährigen Handschließen anlegen. In der Folge leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand und bespuckte die Polizisten. Da sich sowohl er, als auch der 27-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befanden, mussten sie anschließend in eine Klinik. Der 28-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

