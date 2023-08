Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Wurmlingen, Radweg) Radfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Tuttlingen - Wurmlingen, Radweg (ots)

Eine 61-jährige Radfahrerin ist am Dienstagabend bei einem Sturz auf einem zwischen Tuttlingen und Wurmlingen verlaufenden Radweg leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 17.20 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Radweg in Richtung Wurmlingen unterwegs. Etwa auf Höhe des Eltahofes berührte das Vorderrad der Frau das Hinterrad des vorausfahrenden Ehemannes. In der Folge stürzte die 61-Jährige und zog sich Verletzungen an der rechten Schulter zu. Nach einer Erstbehandlung durch die nach erfolgter Verständigung mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde die Frau in die Tuttlinger Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell