Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsheim - Egesheim, L 443, Lkr. Tuttlingen) Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift - 7000 Euro Schaden

Königsheim - Egesheim, L 443, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr sowie einem dabei entstandenen Sachschaden an einem Audi und an einem Unimog in Höhe von knapp 7000 Euro ist es am Dienstagnachmittag zwischen Königsheim und Egesheim auf der Landesstraße 443 gekommen. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Audi A6 von Königsheim in Richtung Egesheim. Etwa auf halber Strecke geriet der Audi-Fahrer auf der L 443 zu weit nach links und streifte einen just in diesem Moment entgegenkommenden Unimog eines 47-jährigen Fahrers. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge blieben bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell