POL-KN: (VS-Villingen) Durch Sonne geblendet Unfall verursacht (22.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 16.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Zufahrt von der Vockenhauser Straße zur Bundesstraße 33. Ein 65-jähriger Fahrer eines Peugeot RCZ wollte hinter einer 36-jährigen VW Golf-Fahrerin auf die B 33 in Richtung Mönchweiler auffahren. Durch die Sonne geblendet erkannte der Mann zu spät, dass die Golf-Fahrerin wegen Verkehrs auf der Bundesstraße abbremsen musste. Es kam zu einem heftigen Auffahrunfall, bei dem beide Personen leichte Verletzungen erlitten. Sie kamen mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Beide stark beschädigten Autos holte ein Abschleppdienst an der Unfallstelle ab.

