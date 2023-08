Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Werbebanner an einem Laternenmast in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, vermutlich gegen 04 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Discounters an der Robert-Koch-Straße ein an einem Laternenmast angebrachtes Werbebanner einer Musikband in Brand gesteckt. Ein Anwohner der Straße entdeckte gegen 04.15 Uhr das glimmende Banner, löste dieses vom Laternenmasten und löschte den Brand mit einer Gießkanne. Die Polizei Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Hinweise.

