Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 03. Juni 2023, gegen 12:35 Uhr, hat ein unbekannter Mann in der Gaststätte "Zum Grünen Baum" am Schillerplatz den Kellner so geschickt abgelenkt, dass er die Geschäftsgeldbörse hinter der Theke entwenden konnte. In der Geldbörse befand sich ein nicht unerheblicher Betrag an Bargeld.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle Haare, trug ein khakifarbenes T-Shirt, kurze blaue Jeans und dunkelgrüne Schuhe der Marke "Crocs" (ähnlich Gartenschuhen). Der Tatverdächtige war der deutschen Sprache nicht mächtig und verständigte sich in der Gaststätte nur mit Gesten und Handzeichen.

Wer sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache in Oggersheim unter 0621 963-2403 oder per E-Mail an: pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

