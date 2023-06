Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beute aus Diebstahl an Grenze sichergestellt

Ludwigshafen / Grenzbereich Ungarn-Rumänien (ots)

Am Freitagmittag, den 02.06.2023 wurde ein 29-jähriger Mann gegen 14:30 Uhr mit seinem Lkw an der Grenze von Ungarn nach Rumänien einer Grenzkontrolle unterzogen. In dessen Lkw konnten hierbei Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche aus einem Einbruchsdiebstahl aus einer Spedition in Ludwigshafen stammten. Die Fahrzeugteile im Wert von 35.000 EUR wurden sichergestellt. Der Fahrer konnte in Anschluss seine Fahrt fortsetzen.

