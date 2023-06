Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beziehungsstreit eskaliert

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitagabend, den 02.06.2023 eskalierte gegen 21:30 Uhr in Friesenheim ein Streit zwischen einem 30-jährigen Mann und dessen 40-jähriger Lebensgefährtin. Der Mann schlug der Frau mehrfach in das Gesicht und auf den Kopf, zudem bedrohte er sie. Der Mann wurde schließlich durch die Polizei für 10 Tage der Wohnung verwiesen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.

