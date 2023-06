Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer beschossen

Ludwigshafen (ots)

Als ein 18-jähriger Fahrradfahrer am 01.06.2023, gegen 23:50 Uhr, die Edigheimer Straße entlangfuhr, wurde er vom Beifahrer eines 19-Jährigen Hyundaifahrers mit einer Softairwaffe mehrfach beschossen. Hierdurch wurde der junge Mann leicht verletzt. Das Auto hatte ihn von hinten überholt. Sowohl der Fahrer als auch dessen Beifahrer waren dem 18-Jährigen unbekannt. Durch das Kennzeichen konnte der Hyundai gegen 01:40 Uhr ausfindig gemacht werden. Im Fahrzeug lagen eine Softairwaffe sowie entsprechende Munition. Ein 19-Jähriger, der an der Halteradresse angetroffen wurde, gab an, der Fahrer des Autos gewesen zu sein. Er habe auch die Waffe mitgeführt, geschossen habe jedoch eine ihm namentlich nicht bekannt Person. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Ermittlungen zum Beifahrer dauern an.

