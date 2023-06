Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer missachtet Rotlicht - Mitfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23:50 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer auf dem Schänzeldamm und wollte an der Kreuzung zur Bruchwiesenstraße nach links auf diese abbiegen. Als die Ampel grün zeigte fuhr der Mann an. Ein auf dem parallel zur Bruchwiesenstraße verlaufenden Radweg fahrender 18-Jähriger missachtete das für ihn gültige Rotlicht und fuhr mit seinem E-Scooter in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Der 18-Jährige blieb unverletzt, allerdings verletzte sich seine, unerlaubterweise auf dem Scooter befindliche, ebenfalls 18-jährige Sozia leicht. Am Auto des 58-Jährigen entstand Sachschaden. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

