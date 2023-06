POL-PPRP: Verkaufsbuden aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (01.06.2023), gegen 08:20 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin verbotswidrig von der Bahnhofstraße in die Fußgängerzone in der Bismarckstraße ein und parkte ihren weißen SUV vor der dortigen Bank. Als sie wenig später zu ihrem Auto zurückkehrte entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck. Dieser wurde vermutlich kurz zuvor durch ein ein-/ausparkendes oder ...

