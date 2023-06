POL-PPRP: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (31.05.2023), gegen 12:00 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer auf der Maudacher Straße in Fahrtrichtung Mutterstadt unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Aufgrund entgegenkommenden Verkehrs musste er auf der Fahrbahn anhalten. Eine in gleicher Richtung fahrende 59-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das Heck des wartenden Autos auf. ...

mehr