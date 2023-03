Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Tatverdächtiger festgenommen

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 29 Jahre alter Handtaschendieb wurde am Mittwoch, 15. März, von der Polizei festgenommen: Kurz zuvor hat er am Alten Uentroper Weg eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen.

Eine 61-Jährige war gegen 14.45 Uhr auf ihrem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs, als der 29-Jährige neben der Hammerin herlief und ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb nahm.

Die Radfahrerin selbst bemerkte von dem Diebstahl nichts, zwei Autofahrerinnen allerdings schon: Eine der beiden aufmerksamen Zeuginnen, eine 26 Jahre alte Frau aus Hamm, machte die Radfahrerin auf den Diebstahl aufmerksam. Die zweite Autofahrerin sah, dass der Dieb zu Fuß in den Marderweg flüchtete und folgte ihm in ihrem Auto. An einer Bushaltestelle sah die 44-jährige Zeugin dann, wie sich der Tatverdächtige mit zwei weiteren Männern unterhielt und die gestohlene Handtasche entleerte. Allerdings unterbrach ihn ein eintreffender Streifenwagen bei der Durchsuchung der Handtasche: Als der 29-Jährige die Polizei bemerkte, ließ er einen Teil seines Diebesgutes zurück und flüchtete weiter zu Fuß.

An seinem Wohnort konnten die Polizisten den Tatverdächtigen stellen. Dort fanden sie auch das restliche Diebesgut.

Die Polizisten nahmen den Dieb, der bereits polizeibekannt ist, vorläufig fest. Bei der Personendurchsuchung im Polizeigewahrsam fanden sie bei dem 29-Jährigen Betäubungsmittel. Das Mobiltelefon, dass der Mann bei sich hatte, lag als gestohlen ein und wurde sichergestellt.

Ob der Tatverdächtige für weitere Diebstähle mit ähnlicher Begehungsweise in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell