POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Brand mehrerer Wohncontainer

Karlsruhe (ots)

Nahe eines Obsthofs in der Landstraße in Eggenstein-Leopoldshafen gerieten am frühen Mittwochmorgen mehrere Arbeiterunterkünfte in Brand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer gegen 04:00 Uhr in einem Wohncontainer aus und griff rasch auf weitere nahegelegene Unterkünfte über.

Über 50 Personen mussten evakuiert werden, ein Bewohner wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70.000 Euro.

Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden vom Polizeiposten Hardt übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Großbrand gewesen sein.

