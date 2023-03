POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Keine Personen verletzt

Karlsruhe (ots) - Verletzungen zog sich eine Frau am Dienstagabend durch einen freilaufenden Hund im Karlsruher Stadtteil Daxlanden zu. Nach jetzigem Ermittlungsstand, lief die 42-jährige Geschädigte gegen 21:00 Uhr mit ihrem Hund auf einem Fußweg hinter der Thomas-Mann-Straße an der Bundesstraße 36 entlang. Hierbei näherte sich ihr wohl von hinten ein freilaufender Hund an und biss ihrem Hund unvermittelt in die ...

