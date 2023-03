Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots)

Auf der Landesstraße 609 zwischen der Autobahnanschlussstelle Karlsbad und der Einmündung in Richtung Langensteinbach ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht.

Kurz vor 16.00 Uhr fuhr die Fahrerin eines Audi neben einem Lkw, der Baumstämmen geladenen hatte, in Richtung Waldbronn-Busenbach. Kurz vor der Einmündung nach Langensteinbach wechselte der Lkw offenbar den Fahrstreifen. Die Autofahrerin musste in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Hierbei überfuhr die Frau ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Lkw fuhr offenbar weiter. An dem Auto und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243/32000 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

