POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtiger mehrerer Kellereinbrüche festgenommen

Karlsruhe (ots) - Am Montag gegen 18:15 Uhr kam es an der Kreuzung Beuthener Straße / Landesstraße 560 zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhren eine 22-jährige Autofahrerin sowie ein 43-jähriger Autofahrer nebeneinander die Gustav-Heinemann-Allee in nördliche Richtung und wollten die oben genannte Kreuzung überqueren. Zeitgleich war ein bislang unbekannter Autofahrer in westliche ...

mehr