POL-PPRP: Einbruch in Möbelhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (30.05.2023) wurde ein 80-jähriger Ludwigshafener Opfer von Taschendieben. Gegen 19:00 Uhr war der Mann zu Fuß in der Schützenstraße unterwegs, als ihn auf Höhe eines dortigen Supermarktes ein junger Mann auf einer ihm unbekannten Sprache ansprach. Der Mann legte den Arm um den Senior und begann mit ihm zu tanzen. Eine weitere Person lief in Richtung der Szenerie und kam dem ...

mehr