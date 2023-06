Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickbetrüger erbeuten Bargeld

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (30.05.2023) wurde ein 80-jähriger Ludwigshafener Opfer von Taschendieben. Gegen 19:00 Uhr war der Mann zu Fuß in der Schützenstraße unterwegs, als ihn auf Höhe eines dortigen Supermarktes ein junger Mann auf einer ihm unbekannten Sprache ansprach. Der Mann legte den Arm um den Senior und begann mit ihm zu tanzen. Eine weitere Person lief in Richtung der Szenerie und kam dem Ludwigshafener sehr nahe. Daraufhin entfernten sich beide Männer zu Fuß. Der 80-Jährige bemerkte sofort, dass ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet wurde, konnte die Männer jedoch nicht mehr auffinden. Er beschrieb den Haupttäter als circa 30-40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und mit dunklen, kurzen Haaren. Der Mann habe helle Kleidung getragen, der Zweite sei dunkel gekleidet gewesen.

Wer hat die Tat oder die Täter zur genannten Zeit im Bereich der Schützenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell