Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Baumaschinen entwendet

Cuxhaven (ots)

Baumaschinen entwendet - und nach internationaler Zusammenarbeit wieder aufgefunden

Geestland. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter von einem frei zugänglichen Grundstück in Neuenwalde, Debstedter Chaussee, dort gesichert abgestellte Baumaschinen entwendet. Gestohlen wurde ein Anhänger mit einem darauf abgestellten orangefarbenen Bagger und eine auffallend gelbe Rüttelplatte. Der Wert der Baumaschinen wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Da der Bagger mit einem GPS-System ausgestattet ist, hat der Eigentümer nach Entdecken der Tat eine Ortung eingeleitet und den Bagger in Polen festgestellt. Die Polizei Geestland hat über das LKA Niedersachsen und das BKA gestern sofort Kontakt zu den polnischen Sicherheitsbehörden aufgenommen und den Standort der entwendeten Baumaschinen mitgeteilt. Parallel dazu hat der Geschädigte Kontakt zu Geschäftspartnern in Polen aufgenommen, die als Ansprechpartner für die polnischen Sicherheitsbehörden zur Verfügung standen. Durch die gute Zusammenarbeit konnten Anhänger, Bagger und Rüttelplatte heute in den frühen Morgenstunden von den polnischen Behörden sichergestellt werden und warten nun auf den Rücktransport nach Deutschland. Zeugen, denen insbesondere am Sonntagvormittag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, mit denen die auffallend orange- und gelbfarbenen Baumaschinen transportiert wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

