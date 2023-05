Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisierte Person legt sich in BAB Anschlussstelle auf die Fahrbahn - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am gestrigen Sonntag (07.05.2023) kam in den Nachtstunden gegen 23:20 Uhr zu einer gefährlichen Situation an der Anschlussstelle Schwanewede in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 46-jähriger Bremer hatte sich nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin im Bereich der Ausfahrt auf die Fahrbahn gelegt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann sicher von der Fahrbahn geleiten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Verkehrsteilnehmende, die durch diese Situation gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

