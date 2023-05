Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen / A27 - Pkw prallt gegen Mittelschutzplanke / eine Person leicht verletzt / Staubildung nach Fahrbahnsperrung

Am 05.05.2023 ereignete sich gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A27. Eine 26-jährige Bremerhavenerin war mit ihrem VW Polo in Richtung Bremen unterwegs, als sie alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache zuerst nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann nach dem Gegenlenken mit ihrem Pkw gegen die Mittelschutzplanke prallte. Der Pkw blieb stark beschädigt auf dem Überholfahrstreifen stehen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zu Folgeunfällen kam es glücklicherweise nicht. Bei dem verunfallten VW Polo war das Motoröl ausgetreten. Die Fahrbahn musste deshalb durch eine Fachfirma gereinigt werden. Der Pkw, an dem ein Schaden von etwa 2000,- Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Richtungsfahrbahn Walsrode musste zunächst voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr über den Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 20.30 Uhr waren die Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn konnte wieder komplett freigegeben werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Der Rückstau betrug zeitweise zwei Kilometer.

+++++

Wurster Nordseeküste / OT Dorum - Pkw prallt gegen Bahnschranke / eine Person schwer verletzt / Beeinträchtigung des Bahnverkehrs

Am 05.05.2023, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, mit seinem Pkw die Alsumer Straße in Richtung Dorum, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei touchierte der Opel Meriva vor dem Bahnübergang zunächst das Andreaskreuz und prallte dann gegen die zu diesem Zeitpunkt geöffnete Schrankenanlage. Hierbei überschlug sich der Pkw. Der Fahrer des Opel wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beamte der Polizeistation Dorum waren Augenzeugen des Unfalls und leiteten sofort erste Maßnahmen ein. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf 23.000,- Euro geschätzt. Die Unfallursache ist bislang unklar. Die Bahnstrecke wurde durch die Bundespolizei zunächst für ca. eine Stunde vorsorglich voll gesperrt. Die Schrankenanlage musste komplett außer Betrieb genommen werden. Da eine sofortige Reparatur nicht möglich war, wurde durch die Straßenmeisterei die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich des Bahnübergangs auf 30 km/h reduziert. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, beim Passieren des Bahnübergangs, besondere Vorsicht walten zu lassen.

