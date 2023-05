Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeuggespann gerät ins Schleudern und überschlägt sich

Cuxhaven (ots)

Stadt Cuxhaven/ OT Altenwalde - Fahrzeuggespann gerät ins Schleudern und überschlägt sich

Am Freitag, den 05.05.2023, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Cuxhavener mit seinem Lkw-Gespann die Landesstraße 135 zwischen den Ortschaften Altenwalde und Nordholz. In Höhe der Einmündung zum Oxter Weg geriet das Gespann plötzlich aus ungeklärten Gründen ins Schleudern und überschlug sich. Das Zugfahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen, während der Anhänger in den rechten Seitenraum schleuderte. Der Fahrzeugführer blieb durch den Unfall glücklicherweise unverletzt.

Das verunfallte Fahrzeuggespann wies einen wirtschaftlichen Totalschaden (ca. 22.000 Euro) auf und wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Zusätzlich wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Für die Bergungsarbeiten wurde eine etwa 1-stündige Vollsperrung eingerichtet.

