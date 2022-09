Feuerwehr Dortmund

FW-DO: LKW reißt Baum um

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:10 Uhr ist ein LKW auf der Dörwerstraße in Nette mit seiner Ladung an einem Ast eines am Straßenrand stehenden Baum hängen geblieben. Dabei ist der komplette Baum auf die Straße gestürzt und hat sich an dem LKW-Auflieger verkeilt.

Durch die Besatzung des Löschfahrzeugs der nahe gelegenen Feuerwache 9 (Mengede) konnte der LKW befreit, und der umgestürzte Baum zersägt werden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Nach etwa einer Stunde konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

