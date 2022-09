Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand in der Blücherstraße

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr wurde gestern gegen 16:25 Uhr in die Blücherstraße gerufen. Die wenige Minuten später eintreffenden Kräfte wurden von Nachbarn eingewiesen. Aus einer Wohnung im 2. Obergeschoß war Brandgeruch wahrnehmbar und aus einem Fenster zum Hinterhof drang Brandrauch.

Ein Trupp unter Atemschutz und mit Strahlrohr drang gewaltsam in die Wohnung ein und leitete die Personensuche sowie Brandbekämpfung ein. Der Brandherd befand sich in der Küche der Wohnung. Der Bewohner der Wohnung wurde leblos in seinem Rollstuhl sitzend, in der Küche, vorgefunden und umgehend herausgetragen und an den Rettungsdienst übergeben, welcher umgehend mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begann. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert, wo er aber später verstarb.

Zeitgleich durchsuchte ein zweiter Trupp die Wohnung nach weiteren Personen und führte die Brandbekämpfung fort. Durch die Drehleiter wurde die Anleiterbereitschaft zur Straßenseite sichergestellt. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurde die Wohnung belüftet. Die über der Brandwohnung liegenden Wohnungen wurden ebenfalls begangen und auf Raucheintritt kontrolliert.

Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese ermittelt nun die Brandursache und die Umstände, die zum Tod des Bewohners geführt haben.

Es waren 40 Einsatzkräfte von der Feuerwache 1 (Mitte), Feuerwache 2 (Eving), Feuerwache 5 (Marten) und der Freiwilligen Feuerwehr Deusen (LZ29) im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell