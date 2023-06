Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in Fußgängerzone - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (01.06.2023), gegen 08:20 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin verbotswidrig von der Bahnhofstraße in die Fußgängerzone in der Bismarckstraße ein und parkte ihren weißen SUV vor der dortigen Bank. Als sie wenig später zu ihrem Auto zurückkehrte entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck. Dieser wurde vermutlich kurz zuvor durch ein ein-/ausparkendes oder rangierendes Fahrzeug verursacht. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

