POL-PPRP: Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Die 36-jährige Fahrerin eines Audi missachtet am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr an der Kreuzung Sternstraße / Industriestraße die Vorfahrt eines 69-jährigen Renault Fahrers. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 65-jährige Beifahrerin im Renault leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

