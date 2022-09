Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Seniorin stürzt mit E-Mobil in Baugrube und verletzt sich schwer

Kerken (ots)

Schwer verletzt hat sich am Montagmittag (26. September 2022) eine 82-Jährige aus Kerken bei einem Verkehrsunfall. Die Seniorin war mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Radweg neben der B9 in Richtung Aldekerk unterwegs. Auf der Höhe eines Obst- und Gemüsehandels ist aktuell auf dem Radweg eine Baustelle eingerichtet. Als die 82-Jährige mit ihrem E-Mobil an der Baugrube vorbeifahren wollte, stürzte sie mit ihrem Gefährt seitlich in das etwa 1,80 tiefe Loch und riss dabei eine Warnbarke mit sich. Der schwer verletzten Frau gelang es, mit ihrem Mobiltelefon eigenständig die Rettungskräfte zu verständigen, die vor Ort auf folgende Herausforderung trafen: Da ein Bein der Seniorin unter dem Krankenfahrstuhl eingeklemmt war, musste mit Hilfe eines Radladers zunächst das E-Mobil aus der Grube gehoben werden. Anschließend konnte die Dame befreit und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Für die Rettungsmaßnahme und zur Unfallaufnahme war die B9 etwa eine Stunde lange gesperrt. (cs)

