POL-KLE: Geldern - Mercedes GLC beschädigt worden

Geldern (ots) - Am Samstag (24. September 2022), zwischen 09:45 Uhr und 17:15 Uhr kam es in Geldern zu einer Unfallflucht. Dabei wurde eine schwarze Mercedes V-Klasse, welche auf einem Parkplatz am Boeckelter Weg in Geldern abgestellt war, am hinteren linken Radkasten sowie an der Felge beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht ...

