Polizei Paderborn

POL-PB: Embleme von 17 Autos gestohlen

Paderborn-Sande (ots)

(CK) - Ein bislang unbekannter Radfahrer machte sich in den frühen Freitagmorgenstunden (17.02., 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr) an insgesamt 17 Autos zu schaffen, die auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Straße Achsenschmiede abgestellt worden waren. Der Täter entwendete die PKW-Embleme von den Fahrzeugen; in vielen Fällen wurde dabei auch der Lack zerkratzt.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Dunkle Jacke, helle Hose und weiße Schuhen, war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Sachbeschädigungen machen? Wer kann Hinweise auf den Täter geben oder sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell