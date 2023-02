POL-PB: 39-jährige Frau erleidet nach Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Mantinghausen, Lippestraße (AM) (ots) - Am Freitag, den 17.02.2023 gegen 17:27 Uhr befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die Lippestraße aus Richtung Mettinghausen kommend in Richtung Boke. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahre aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines Verkehrsspiegels. Durch die Kollision mit dem Mast ...

mehr